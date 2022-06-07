Чем опасна оплата подписок на иностранные сервисы через посредников

Как отмечают специалисты, фирмы-посредники работают на честном слове. Есть те, у кого просто имеется счёт в зарубежном банке, и он предлагает вам совершить перевод за вас или создать новый аккаунт в нужном сервисе. За свои услуги просят комиссию.

В Роскачестве отметили, что соглашаясь на такие услуги, вы берёте всю ответственность на себя. Эксперты призывают не вестись на предложения в соцсетях и мессенджерах типа: «Пишите в личку. Передам контакты человека из Европы, очень надёжного, через кого делаю сама (знаю его очень много лет). У него счёт и карта в Сбербанке РФ и также в Сити Банке в Европе…».

Ещё в даркнете стали появляться объявления о продаже аккаунтов Netflix, Spotify, Megogo и др. Такие услуги можно квалифицировать как мошеннические, поскольку продажа аккаунтов запрещена. В Роскачестве отметили, что соглашаясь на сомнительные услуги, человек рискует потерять не только деньги, но и личные данные.