Приложения
14:40, 21 февраля 2023
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Чем опасны для психического здоровья приложения для знакомств

Учёные узнали

Учёные из Мельбурнского университета обнаружили, что среди пользователей приложений для знакомств чаще появляются расстройства пищевого поведения (РПП).

Чем опасны для психического здоровья приложения для знакомств

Фото: Unsplash

К таким расстройствам относят, например, нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание и др. Чаще всего это обусловлено беспокойством по поводу своей внешности.

В новом исследовании участвовали почти 700 человек. Они прошли опросы и психологическую оценку различных черт, связанных с возникновением РПП. Оказалось, что пользователи приложений для знакомств, с большей вероятностью сообщали о симптомах расстройств по сравнению с другими людьми. Также стало ясно, что если человек использовал приложения для поднятия самооценки, то вероятность РПП у него была ещё выше.

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