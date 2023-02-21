Чем опасны для психического здоровья приложения для знакомств

К таким расстройствам относят, например, нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание и др. Чаще всего это обусловлено беспокойством по поводу своей внешности.

В новом исследовании участвовали почти 700 человек. Они прошли опросы и психологическую оценку различных черт, связанных с возникновением РПП. Оказалось, что пользователи приложений для знакомств, с большей вероятностью сообщали о симптомах расстройств по сравнению с другими людьми. Также стало ясно, что если человек использовал приложения для поднятия самооценки, то вероятность РПП у него была ещё выше.