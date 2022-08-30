Чем раздражают родительские чаты в WhatsApp — россияне рассказали

По данным опроса, среди российских семей 73% состоят в родительских чатах. При этом большинство — 83% — раздражают некоторые вещи там.

40% родителей недовольным тем, что другие участники чатов выясняют отношения при всех, 36% — что не следят за историей сообщений: переспрашивают или рассказывают одно и то же или высказывают мнение в неподходящий момент. 31% участников родительских чатов выразил возмущение тем, что другие ведут переписки на посторонние темы, столько же — что пишут поздно вечером, ночью или рано утром. 30% сложно понять собеседников из-за ошибок и опечаток.