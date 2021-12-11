Чем россияне любят заниматься в TikTok

По статистике, россиянам нравится смотреть короткие лайфхаки, сопровождать свои ролики песнями российских рэперов и применять эффект, «омолаживающий» лица. На первое место по популярности попал ролик про нетипичное чёрно-красное окрашивание волос (более 148 млн просмотров). Второе место получило видео с детского развлекательного аккаунта «Папа и Лев», а третье — макросъёмка опалённого узла нитей.

Что касается музыкального сопровождения, то самым популярным треком стала «Моя голова винтом» певца из Нижнего Новгорода Глеба Костромина (Kostromin). Второе место у трека «Уляля» исполнителя Гербера, а третье — у «Ратата» певца Konfuz.

Самым популярным эффектом для роликов стал «Бебидуэт» для «омоложения» лица. Второе место занял эффект кривого зеркала «Искривление», а третье — фильтр «Водопад».

Среди тем самой популярной стала приготовление еды. Людям нравилось смотреть рецепты хачапури по-аджарски, тортов и др.