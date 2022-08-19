Чем заменить приложение банка «Открытие» на iPhone

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Чем заменить приложение банка «Открытие» на iPhoneВ App Store нашли аналог
Из-за западных санкций App Store удалил приложение банка «Открытие». Теперь в маркетплейсе Apple обнаружили замену ему.
Клиенты банка получили от него СМС со ссылкой на новое приложение в App Store. Это Open Digital Wallet. Зайти в него можно по номеру своей карты.
В App Store на странице приложения нет упоминаний санкционного банка «Открытие», разработчиком указана Otkritie Digital Solutions (JSC).
Ранее в App Store также находили три копии приложений ВТБ, а также приложения СБОЛ и «Инвстр» — аналоги «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора».