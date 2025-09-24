Чемпионат «РуКод» собрал почти 10 тысяч участников из 50 стран

Чемпионат «РуКод» собрал почти 10 тысяч участников из 50 странФинал соревнований пройдёт очно 19 октября
© Ferra.ru
На первом онлайн-этапе участники решали задания разного уровня сложности. По итогам этого этапа были сформированы дивизионы, которые определят уровень испытаний в финале.
Участники:
-
Школьники от 12 лет.
-
Студенты колледжей, техникумов и вузов.
-
Специалисты ИТ-сферы.
Страны с наибольшим числом участников: Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан.
Российские регионы-лидеры по количеству заявок: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край.
Популярные языки программирования: C++, Python, C, Java, Pascal, Kotlin, Rust.
«РуКод» — это международное соревнование, где участники решают алгоритмические задачи, создавая эффективный и оптимизированный код. С 2025 года чемпионат проводится при поддержке Минцифры России.
Финал соревнований пройдёт очно 19 октября 2025 года на площадках вузов, которые являются соорганизаторами чемпионата.