Чемпионат «РуКод» собрал почти 10 тысяч участников из 50 стран

На первом онлайн-этапе участники решали задания разного уровня сложности. По итогам этого этапа были сформированы дивизионы, которые определят уровень испытаний в финале.

Участники:

Школьники от 12 лет.

Студенты колледжей, техникумов и вузов.

Специалисты ИТ-сферы.

Страны с наибольшим числом участников: Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан.

Российские регионы-лидеры по количеству заявок: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край.

Популярные языки программирования: C++, Python, C, Java, Pascal, Kotlin, Rust.

«РуКод» — это международное соревнование, где участники решают алгоритмические задачи, создавая эффективный и оптимизированный код. С 2025 года чемпионат проводится при поддержке Минцифры России.

Финал соревнований пройдёт очно 19 октября 2025 года на площадках вузов, которые являются соорганизаторами чемпионата.