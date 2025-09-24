Приложения
Опубликовано 24 сентября 2025, 20:00
1 мин.

Чемпионат «РуКод» собрал почти 10 тысяч участников из 50 стран

Финал соревнований пройдёт очно 19 октября
С 1 июля 2025 года заявки на участие в Международном чемпионате по алгоритмическому программированию «РуКод» подали 9,8 тыс. человек из 50 стран, пишут Минцифры.
На первом онлайн-этапе участники решали задания разного уровня сложности. По итогам этого этапа были сформированы дивизионы, которые определят уровень испытаний в финале.

Участники:

  • Школьники от 12 лет.

  • Студенты колледжей, техникумов и вузов.

  • Специалисты ИТ-сферы.

Страны с наибольшим числом участников: Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан.

Российские регионы-лидеры по количеству заявок: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край.

Популярные языки программирования: C++, Python, C, Java, Pascal, Kotlin, Rust.

«РуКод» — это международное соревнование, где участники решают алгоритмические задачи, создавая эффективный и оптимизированный код. С 2025 года чемпионат проводится при поддержке Минцифры России.

Финал соревнований пройдёт очно 19 октября 2025 года на площадках вузов, которые являются соорганизаторами чемпионата.