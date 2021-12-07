Через почту Google разрешили звонить

Эта функция была анонсирована ещё в сентябре. Ещё до этого можно было начинать звонки из приложения Gmail, но это было, по сути, отправкой ссылки-приглашения, которая перекидывала в Google Meet. Теперь же в Почте будут иконки телефона и видео в правом верхнем углу для всех чатов.