Через почту Google разрешили звонить

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Через почту Google разрешили звонитьGoogle делает всё, чтобы сделать это приложение центром коммуникаций
Google объявила, что голосовые и видеозвонки один на один теперь доступны для Google Чата в приложении Gmail на iOS и Android.
Эта функция была анонсирована ещё в сентябре. Ещё до этого можно было начинать звонки из приложения Gmail, но это было, по сути, отправкой ссылки-приглашения, которая перекидывала в Google Meet. Теперь же в Почте будут иконки телефона и видео в правом верхнем углу для всех чатов.
Такими нововведениями Google приближается к своей цели — сделать Gmail центральным узлом для всех своих коммуникационных сервисов. Фактически, в сообщении Google говорится, что вы будете перенаправлены в приложение Gmail, даже если позвоните из приложения Google Chat. Удобно ли это? Пока неясно.
Источник: The Verge