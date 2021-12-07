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Через почту Google разрешили звонить

Google делает всё, чтобы сделать это приложение центром коммуникаций
Google объявила, что голосовые и видеозвонки один на один теперь доступны для Google Чата в приложении Gmail на iOS и Android.
Через почту Google разрешили звонить

Эта функция была анонсирована ещё в сентябре. Ещё до этого можно было начинать звонки из приложения Gmail, но это было, по сути, отправкой ссылки-приглашения, которая перекидывала в Google Meet. Теперь же в Почте будут иконки телефона и видео в правом верхнем углу для всех чатов.

Через почту Google разрешили звонить

Такими нововведениями Google приближается к своей цели — сделать Gmail центральным узлом для всех своих коммуникационных сервисов. Фактически, в сообщении Google говорится, что вы будете перенаправлены в приложение Gmail, даже если позвоните из приложения Google Chat. Удобно ли это? Пока неясно.

Источник: The Verge
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