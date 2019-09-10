Через приложение Сбербанка разрешили переводить деньги с карт других банков

О нововведении пишет РБК. Ранее такие переводы можно было делать только через приложение банка, с карты которого списываются средства. Комиссия Сбербанка за перевод составит 1,2% или минимум 30 рублей. При этом пополнение кредитных карт будет происходить бесплатно. Конечная ли это сумма комиссии, пока непонятно. Ведь дополнительную плату может взимать банк, с карты которого переводят деньги.

Однако, по информации РБК, большинство крупных банков решили не брать комиссии за эту услугу. По крайней мере, при переводе с дебетовых карт. Что касается кредитных, то там банк-отправитель будет взимать плату, аналогичные сбору при снятии наличных.

Сделать перевод можно будет через кнопку «Пополнить» — пункт «С карты другого банка». В веб-версии «Сбербанк Онлайн» опция пока не доступна.