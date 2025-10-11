Четверть студенческих работ в России в 2025 году была создана с помощью ИИ

С января по сентябрь система проверила более 7 млн текстов, включая 2 млн курсовых и выпускных работ. В 2024 году доля работ с признаками ИИ составляла 17,8%, а в 2023-м — всего 5,3%.

Интересно, что при этом уровень обычного плагиата снизился с 30% до 21,7%, а средний объём работы вырос с 45 до 48 страниц. Эксперты отмечают, мол, студенты всё реже копируют готовые тексты и чаще используют нейросети именно для редактирования и улучшения собственных материалов.

Применение ИИ наблюдается во всех российских вузах. Среди выпускных квалификационных работ доля текстов с генерацией ИИ составила 22,7%. В топ-10 университетов этот показатель равен 16%, а в следующей десятке — около 25%. На гуманитарные и социальные науки приходится 26,5%, на технические — 13,4%, на естественно-научные — 10,4%.