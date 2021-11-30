Четыре Telegram-бота для поиска работы

Автор выделила для себя четыре бота, призванных помочь в поиске работы, и оценила их по нескольким критериям. Среди параметров - стелс-режим (скрытый режим), удобство, фильтры, визуал, данные, релевантность, скорость, количество вакансий. Главной целью было найти работу в сфере IT (fullstack JS/Java уровня middle) с гибридным графиком и зарплатой от 250 тысяч рублей.

Анализировались следующие боты: rit.work bot, «Подручный», GetMeIT, g-mate. В таблице ниже пользовательница жёлтым цветом отметила то, что «пойдёт/сложно оценить», красным - то, что не понравилось, зелёным - то, что понравилось.