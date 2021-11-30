Четыре Telegram-бота для поиска работы

Четыре Telegram-бота для поиска работыО них рассказала пользовательница vc.ru
Автор выделила для себя четыре бота, призванных помочь в поиске работы, и оценила их по нескольким критериям. Среди параметров - стелс-режим (скрытый режим), удобство, фильтры, визуал, данные, релевантность, скорость, количество вакансий. Главной целью было найти работу в сфере IT (fullstack JS/Java уровня middle) с гибридным графиком и зарплатой от 250 тысяч рублей.
Анализировались следующие боты: rit.work bot, «Подручный», GetMeIT, g-mate. В таблице ниже пользовательница жёлтым цветом отметила то, что «пойдёт/сложно оценить», красным - то, что не понравилось, зелёным - то, что понравилось.
- rit.work bot. Регистрироваться в нём не нужно, можно просто смотреть вакансии в скрытом режиме. Правда, автор сказала, что через 4 часа ей в Telegram написали рекрутеры, поэтому, возможно, личные данные всё-таки могут передаваться третьим лицам. Фильтрация у бота неудобная, поэтому сложно найти нужную вакансию и в целом из-за особенностей оформления их бывает неудобно читать.
Чтобы изменить какую-либо информацию в анкете, необходимо заново ответить на все вопросы. При всём при этом работает бот быстро.
Итоговая оценка - 5 баллов из 10.
- «Подручный». Пользоваться им можно также без регистрации, перед этим бот предлагает ознакомиться с пользовательским соглашением. Для отклика здесь необходимы ссылка на резюме и регистрация через почту. Фильтрация здесь хорошая, анкету менять можно как полностью, так и по одному пункту. Ещё есть возможность после регистрации через почту пообщаться с рекрутером (функция «чата с агентством»). Описания вакансий оформлены удобно и понятно. Из минусов - небольшое количество вакансий.
Оценка - 7 из 10.
- g-mate. Используется этот бот лишь как канал связи. То есть всю информацию о вакансиях надо смотреть именно на сайте G-mate. Фильтры здесь неплохие, есть функция «Задать вопрос эксперту». Вакансий нашлось здесь больше всего - 25 штук.
Оценка как боту - 6 из 10 баллов, как каналу связи - 10 из 10.
- GetMeIT. Для подробного просмотра вакансий нужна авторизация. Необходимо также, чтобы у вас был указан номер в Telegram. Из особенностей бота - шутки при переписке, использование милых стикеров, выдача текста без выделения отдельных слов. Грузится он при этом медленно, имеет неплохо настроенные фильтры, функцию вызова менеджера для начала диалога с рекрутером.
Оценка - 5 баллов из 10.