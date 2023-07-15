«Чиновникам Байдена» вновь разрешили общаться с соцсетями: зачем запрещали

Запрет, наложенный федеральным судьей в штате Миссури, обвинял правительство в подавлении свободы слова путем «затыкания» противоположных мнений по таким темам, как вакцины COVID-19 и выборы 2020 года. Они якобы обращались к соцсетям с просьбой удалять такие высказывания.

Однако Пятый окружной апелляционный суд приостановил действие постановления судьи, предоставив вышестоящему суду возможность полностью рассмотреть дело.

Запрет не позволял ряду правительственных учреждений взаимодействовать с платформами социальных сетей. Однако были сделаны исключения для вопросов, связанных с национальной безопасностью, безопасностью выборов, кибербезопасностью и общественной безопасностью.

Решение апелляционного суда предусматривает временную отмену запрета на время дальнейшего рассмотрения дела.