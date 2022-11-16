Чиновники Великобритании пришли в Discord и получили шквал оскорблений от компьютерных игроков

Discord из-за своей направленности может показаться странным местом для строгого мира правительственных коммуникаций. Однако в приложении много интересующихся финансами, в частности трейдеров и любителей криптовалют (эти группы особенно интересуют Казначейство). В результате был создан сервер Discord, доступный только для чтения, где писать можно только одному пользователю, который и делится новостями о казначействе.

Но тролли всегда найдут способ. Хотя постинг запрещен, реакция эмодзи включена, что позволяет любому пользователю ответить на сообщение Казначейства одним эмодзи (например, коричневым эмодзи, если понимаете о чем я), а новые пользователи автоматически приветствуются в канале отдельным сообщением.

Это означает, что сервер Казначейства публикует автоматические сообщения типа “Добро пожаловать, ЗАКРЫТЬ ПРИНЦА АНДРЕЯ. Надеемся, вы принесли пиццу” и “Добро пожаловать, Джереми Корбин. Передайте привет!”. Последний является бывшим лидером оппозиции страны. Но это лишь малая и безобидная часть троллинга, который продолжается и до сих пор