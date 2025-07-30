Число пользователей онлайн-кинотеатров в России выросло на 45% за полгода

Больше всего подписчиков у следующих сервисов: «Кинопоиск», Okko, Ivi, Wink и Kion — они охватывают 86% всей аудитории. Лидирует «Кинопоиск» с 23% платных подписчиков, за ним идут Wink (16,6%), Okko (16,1%), Kion (16%) и Ivi (14,3%).

Глава TelecomDaily Денис Кусков отметил, что видеосервисы активно используют искусственный интеллект, чтобы лучше понимать интересы зрителей и дольше удерживать их внимание.

При этом онлайн-кинотеатры становятся частью комплексных подписок, которые также включают доступ к музыке, книгам, доставке и другим услугам. Люди готовы платить за удобство и качественный контент, а компании конкурируют не только фильмами, но и технологиями, интерфейсами и возможностями своих цифровых экосистем, пишут эксперты.