Число пользователей онлайн-кинотеатров в России выросло на 45% за полгода

Опубликовано 30 июля 2025, 20:481 мин.
Число пользователей онлайн-кинотеатров в России выросло на 45% за полгодаЕсть, что посмотреть перед сном
За первые шесть месяцев 2025 года число пользователей видеосервисов в России выросло на 45% и достигло 67 миллионов человек. Из них 52 миллиона оформили платные подписки. Год назад таких пользователей было 36 миллионов. Данные приводят «Известия» со ссылкой на TelecomDaily.
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Больше всего подписчиков у следующих сервисов: «Кинопоиск», Okko, Ivi, Wink и Kion — они охватывают 86% всей аудитории. Лидирует «Кинопоиск» с 23% платных подписчиков, за ним идут Wink (16,6%), Okko (16,1%), Kion (16%) и Ivi (14,3%).
Глава TelecomDaily Денис Кусков отметил, что видеосервисы активно используют искусственный интеллект, чтобы лучше понимать интересы зрителей и дольше удерживать их внимание.
При этом онлайн-кинотеатры становятся частью комплексных подписок, которые также включают доступ к музыке, книгам, доставке и другим услугам. Люди готовы платить за удобство и качественный контент, а компании конкурируют не только фильмами, но и технологиями, интерфейсами и возможностями своих цифровых экосистем, пишут эксперты.