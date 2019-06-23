Число пользователей собственного магазина приложений Huawei выросло на 117%

Об этом компания сообщила на конференции игровой индустрии White Nights в Санкт-Петербурге. Изначально Huawei AppGallery был доступен только китайцам, но в 2018 году география магазина расширилась. На сегодняшний день им пользуются более 500 миллионов человек в 170 странах мира. Но самое интересно, что за 2018 год Huawei сумела нарастить ежемесячную активную аудиторию на 117% — до 262 миллионов пользователей.

Представители компании уверяют, что все приложения в магазине проходят тщательную проверку на безопасность. Судя по всему, Huawei готовится стать достойным конкурентом Google и Apple. Это особенно важная задача сейчас, в условиях торговых ограничений, которые Министерство торговли США вводит в отношении Huawei.