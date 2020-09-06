Приложения
Сегодня 14:28
Число участников протестов в Белоруссии подсчитает чат-бот
Ботов запустили в Telegram и Viber
Онлайн-платформа «Голос» запустила чат-бота в Telegram и Viber, который поможет подсчитать число участников протестов в Белоруссии. Результат будет публиковаться на сайте проекта и обновляться в реальном времени.
Проект называется #ягуляю. Жителям Белоруссии, которые участвуют в мирных протестных акциях в Минске и других городах, предлагают зарегистрироваться в чат-боте. После того, как они выйдут митинг, пользователи должны отправить боту команду /ягуляю.
Опция начала действовать с сегодняшнего дня, 6 сентября. В Минске на сегодня запланирована протестная акция граждан, которые не согласны с официальными результатами выборов президента.
На момент публикации новости на сайте проекта значилось, что 6 сентября «гуляют» 107 953 человека.
Платформа «Голос» создавалась для альтернативного подсчёта голосов на президентских выборах в Белоруссии.