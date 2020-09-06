Число участников протестов в Белоруссии подсчитает чат-бот

Проект называется #ягуляю. Жителям Белоруссии, которые участвуют в мирных протестных акциях в Минске и других городах, предлагают зарегистрироваться в чат-боте. После того, как они выйдут митинг, пользователи должны отправить боту команду /ягуляю.

Опция начала действовать с сегодняшнего дня, 6 сентября. В Минске на сегодня запланирована протестная акция граждан, которые не согласны с официальными результатами выборов президента.

На момент публикации новости на сайте проекта значилось, что 6 сентября «гуляют» 107 953 человека.

Платформа «Голос» создавалась для альтернативного подсчёта голосов на президентских выборах в Белоруссии.