Число ворующих данные приложений возросло

Число ворующих данные приложений возрослоЧто можно сделать
В первом полугодии количество фальшивых приложений, похищающих персональные данные пользователей, выросло на 34%, сообщают "Известия". По словам Даниила Чернова, директора центра Solar appScreener компании «РТК-Солар», эти поддельные приложения имитируют дизайн оригинальных, что затрудняет их определение.
Поддельные приложения - это разновидность фишинговых афер, основной целью которых является обман пользователей с использованием репутации известных брендов и компаний.
Наиболее часто подделываются банковские приложения, платформы обмена сообщениями, социальные сети и инструменты анонимности, подчеркнул Лука Сафонов, технический директор компании Weblock.
Поскольку киберпреступники становятся все более изощренными, пользователи должны сохранять бдительность при загрузке приложений и передаче личной информации. Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют проверять подлинность приложения перед его установкой и загружать приложения только из официальных магазинов приложений.