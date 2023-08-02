Число ворующих данные приложений возросло

Поддельные приложения - это разновидность фишинговых афер, основной целью которых является обман пользователей с использованием репутации известных брендов и компаний.

Наиболее часто подделываются банковские приложения, платформы обмена сообщениями, социальные сети и инструменты анонимности, подчеркнул Лука Сафонов, технический директор компании Weblock.

Поскольку киберпреступники становятся все более изощренными, пользователи должны сохранять бдительность при загрузке приложений и передаче личной информации. Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют проверять подлинность приложения перед его установкой и загружать приложения только из официальных магазинов приложений.