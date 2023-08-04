Chrome для Android требует обновиться до версии, которой еще нет

Chrome для Android требует обновиться до версии, которой еще нетПросто ждите
Внимание, пользователи Android: если вы видите красную стрелку в браузере Chrome, не паникуйте. В четверг браузер Chrome для Android ошибочно предложил некоторым пользователям обновить браузер, выдав сообщение «Доступна новая версия», даже если они уже находились на последней стабильной версии (115.0.5790.166).
Нажатие на стрелку приводило пользователей в листинг бета-версий Chrome в Play Store, что вызывало недоумение и беспокойство.
Сбой затронул некоторые устройства под управлением Android 13 и 14, причем нажатие на стрелку не приводило к обновлению, поскольку не было доступно обновление бета-версии.
Ожидается, что компания Google в ближайшее время устранит проблему, но будьте уверены, что непосредственной опасности или каких-либо действий с вашей стороны не требуется. Поэтому, если вы увидите красную стрелку, просто сидите и ждите, пока Google исправит ошибку.