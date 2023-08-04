Chrome для Android требует обновиться до версии, которой еще нет

Нажатие на стрелку приводило пользователей в листинг бета-версий Chrome в Play Store, что вызывало недоумение и беспокойство.

Сбой затронул некоторые устройства под управлением Android 13 и 14, причем нажатие на стрелку не приводило к обновлению, поскольку не было доступно обновление бета-версии.

Ожидается, что компания Google в ближайшее время устранит проблему, но будьте уверены, что непосредственной опасности или каких-либо действий с вашей стороны не требуется. Поэтому, если вы увидите красную стрелку, просто сидите и ждите, пока Google исправит ошибку.