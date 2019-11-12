Chrome начнёт отмечать медленно работающие сайты

Журналисты полагают, что новая опция также может побудить разработчиков больше думать о скорости загрузки создаваемых сайтов. Ведь, увидев предупреждение, человек вряд ли станет дожидаться полной загрузки страницы.

Предупреждающая информация будет появляться при открытии сайта в Chrome. Если сайт «тяжёлый», то браузер так и напишет «Обычно загружается медленно». Пример можно увидеть на скриншоте.