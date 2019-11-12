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Сегодня 12:32
Chrome начнёт отмечать медленно работающие сайты
Чтобы пользователи не теряли время
Красивые сайты с большим количеством контента — это здорово. Однако они могут слишком долго загружаться, и тогда вся их прелесть теряется. Google решила позаботиться о свободном времени пользователей и начать предупреждать о подобных ресурсах.
Журналисты полагают, что новая опция также может побудить разработчиков больше думать о скорости загрузки создаваемых сайтов. Ведь, увидев предупреждение, человек вряд ли станет дожидаться полной загрузки страницы.
Предупреждающая информация будет появляться при открытии сайта в Chrome. Если сайт «тяжёлый», то браузер так и напишет «Обычно загружается медленно». Пример можно увидеть на скриншоте.
В будущем Google также намеревается начать учитывать характеристики устройства и сети пользователя, чтобы предупреждения стали более актуальными.