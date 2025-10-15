Chrome научился делать краткое содержание открытой вкладки с помощью ИИ

Использовать функцию просто: достаточно открыть статью, вызвать Gemini и выбрать Summarize Page. ИИ создаёт краткое резюме статьи в отдельном окне. Для работы не нужно копировать ссылку в приложение, функция работает на всех сайтах. Текущая модель Gemini 2.5 Flash выдаёт около 100 слов.

После генерации резюме можно задать ИИ дополнительные вопросы.

Функция Summarize Page уже доступна на Android, iOS и десктопной версии Chrome. В будущем Google может расширить возможности Gemini, чтобы суммировать не только текст, но и изображения, видео, пишут СМИ.