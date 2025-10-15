Chrome научился делать краткое содержание открытой вкладки с помощью ИИ

Опубликовано 15 октября 2025, 16:051 мин.
Chrome научился делать краткое содержание открытой вкладки с помощью ИИИИ Gemini поможет
Google добавил в браузер Chrome новую функцию, которая позволяет быстро резюмировать содержание веб-страниц с помощью Gemini. Функция получила название Summarize Page и доступна в версии Chrome 141.0.7390.70.
Использовать функцию просто: достаточно открыть статью, вызвать Gemini и выбрать Summarize Page. ИИ создаёт краткое резюме статьи в отдельном окне. Для работы не нужно копировать ссылку в приложение, функция работает на всех сайтах. Текущая модель Gemini 2.5 Flash выдаёт около 100 слов.
После генерации резюме можно задать ИИ дополнительные вопросы.
Функция Summarize Page уже доступна на Android, iOS и десктопной версии Chrome. В будущем Google может расширить возможности Gemini, чтобы суммировать не только текст, но и изображения, видео, пишут СМИ.