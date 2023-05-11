Chrome OS теперь может транслировать Android-приложения на ноутбук напрямую со смартфона

Функция потоковой передачи приложений, доступная через Phone Hub в Chrome OS Beta, позволяет пользователям быстро получить доступ, например, к приложениям для обмена сообщениями или проверить статус заказов без отдельной закачки приложения и входа в аккаунт.

Просто нажав на уведомление приложения для обмена сообщениями или просмотрев раздел «Недавние приложения» в Phone Hub, пользователи могут транслировать приложения со своих телефонов Android.

Эта функция требует, чтобы Chromebook и Android-смартфон были подключены к одной сети Wi-Fi и находились рядом друг с другом.