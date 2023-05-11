Chrome OS теперь может транслировать Android-приложения на ноутбук напрямую со смартфона

Chrome OS теперь может транслировать Android-приложения на ноутбук напрямую со смартфонаНе нужно ничего скачивать на ноутбук
Компания Google представила удобную функцию для пользователей ноутбуков Chromebook (и не только), позволяющую транслировать приложения Android напрямую без необходимости его установки на второе устройство.
Функция потоковой передачи приложений, доступная через Phone Hub в Chrome OS Beta, позволяет пользователям быстро получить доступ, например, к приложениям для обмена сообщениями или проверить статус заказов без отдельной закачки приложения и входа в аккаунт.
Просто нажав на уведомление приложения для обмена сообщениями или просмотрев раздел «Недавние приложения» в Phone Hub, пользователи могут транслировать приложения со своих телефонов Android.
Эта функция требует, чтобы Chromebook и Android-смартфон были подключены к одной сети Wi-Fi и находились рядом друг с другом.