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Приложения
Опубликовано 03 марта 2024, 06:45
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Chromebook выпустит эксклюзивный магазин приложений для Chromebook

Так называемый “торговый центр приложений”
Ноутбуки Chromebook предлагают своеобразный ландшафт приложений, сочетающий в себе веб-приложения, приложения для Android и даже возможности Linux. Однако ориентироваться в этом многообразии не всегда было просто. Так, Google разрабатывает решение: Chromebook App Mall. Об этом пишет 9to5Google

Этот онлайн-магазин станет универсальным местом для поиска новых приложений и игр для Chromebook. Он будет включать в себя приложения для Android (через Play Store), веб-приложения (в том числе Progressive Web Apps или PWA) и, возможно, даже некоторые варианты для Linux для более продвинутых пользователей.

В настоящее время найти все эти категории приложений может быть непросто. Приложения для Android могут быть недоступны через Интернет, а веб-приложения могут быть скрыты в Play Store. Для поиска и установки приложений для Linux часто требуются определенные технические знания.

App Mall призван «устранить этот пробел», предлагая централизованный центр для поиска приложений. На ранних этапах тестирования для этого требуется включить флаг в настройках ChromeOS, но в конечном итоге Google может сделать его легкодоступным через специальный сайт.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#CHROMEBOOK
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#приложение
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#магазин
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#Google