Chromebook выпустит эксклюзивный магазин приложений для Chromebook

Этот онлайн-магазин станет универсальным местом для поиска новых приложений и игр для Chromebook. Он будет включать в себя приложения для Android (через Play Store), веб-приложения (в том числе Progressive Web Apps или PWA) и, возможно, даже некоторые варианты для Linux для более продвинутых пользователей.

В настоящее время найти все эти категории приложений может быть непросто. Приложения для Android могут быть недоступны через Интернет, а веб-приложения могут быть скрыты в Play Store. Для поиска и установки приложений для Linux часто требуются определенные технические знания.

App Mall призван «устранить этот пробел», предлагая централизованный центр для поиска приложений. На ранних этапах тестирования для этого требуется включить флаг в настройках ChromeOS, но в конечном итоге Google может сделать его легкодоступным через специальный сайт.