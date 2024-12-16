ChromeOS научили сбрасывать настройки без удаления всех данных с ноутбука

В отличие от полного сброса к заводским настройкам, эта функция направлена на решение конкретных проблем, таких как необычные всплывающие окна или поведение, «похожее на вирусное», при этом личные файлы остаются нетронутыми. Пользователи могут быстро получить к ней доступ с помощью сочетания клавиш CTRL + Shift + Search + R или через меню настроек «Безопасность и конфиденциальность».

ChromeOS M131 также улучшает доступность благодаря функции, расположенной в разделе «Аудио и субтитры» в настройках, она обеспечивает визуальные оповещения для тех, кто плохо слышит или видит уведомления. Пользователи могут настроить цвет вспышки и предварительно просмотреть эффект перед включением.