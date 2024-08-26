Что будет с Telegram, если арест Дурова затянется на месяцы

Что будет с Telegram, если арест Дурова затянется на месяцыБудущее Telegram и обвал криптовалюты
Арест Дурова, задержанного французскими властями 24 августа, связан с расследованием роли Telegram в содействии незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, отмывание денег и мошенничество, из-за минимальной модерации контента на платформе. Арест уже привел к падению стоимости криптовалюты TON, связанной с Telegram, на 15%, и ожидается дальнейшее падение.
Ситуация может привести к стагнации в развитии Telegram, если судебные разбирательства затянутся, считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
Если судебное дело затянется, стагнация в развитии мессенджера неизбежна. Закрытие полностью крайне маловероятно. А вот снижение уровня приватности, премодерация контента на основе нейросетей и региональные блокировки Telegram-каналов — это то, что неизбежно случится с мессенджером в случае, если Павла Дурова признают виновным в правонарушениях, которые ему вменяют
Между тем, отсутствие четкой информации от французских властей только усиливает неопределенность вокруг будущего Дурова и потенциального влияния на пользователей Telegram по всему миру.