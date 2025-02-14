Приложения
Опубликовано 14 февраля 2025, 21:42
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Что добавила Google в Android 16 Beta 2

Обновление
Перечислены нововведения Android 16 Beta 2. Google выпустила Android 16 Beta 2, привнеся новые функции и улучшения в последнее обновление операционной системы. Эта версия доступна для устройств Pixel, включая Pixel 6, 7, 8 и 9.
Что добавила Google в Android 16 Beta 2
© Ferra

Некоторые из ключевых изменений включают:

Новые значки: некоторые значки теперь отображаются в виде кругов.

Улучшена контрастность текста: новая настройка добавляет обводку текста для улучшения читабельности.

Региональные настройки: теперь пользователи могут настраивать региональные параметры, включая системы измерения.

Круглые значки

© 9to5Google

Обновление Extra dim (интенсивность подсветки): функция, ранее называвшаяся «Even dimmer», теперь находится в настройках Display & Touch, а пользовательские опции удалены из Accessibility.

Виджет переключения пользователей: виджет упрощает переключение между профилями пользователей.

Ярлык для Google Wallet

Более темный фон приложения «Настройки"

Исправления включают в себя предотвращение системных сбоев в WebViews, устранение проблем с зависанием во время звонков, а также устранение сбоев в приложении Google Home. Другие улучшения касаются проблем с языковыми настройками и совместимостью приложений.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
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