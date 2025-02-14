Что добавила Google в Android 16 Beta 2

- Обновление Extra dim (интенсивность подсветки): функция, ранее называвшаяся «Even dimmer», теперь находится в настройках Display & Touch, а пользовательские опции удалены из Accessibility.

- Виджет переключения пользователей: виджет упрощает переключение между профилями пользователей.

- Ярлык для Google Wallet

- Более темный фон приложения «Настройки"

Исправления включают в себя предотвращение системных сбоев в WebViews, устранение проблем с зависанием во время звонков, а также устранение сбоев в приложении Google Home. Другие улучшения касаются проблем с языковыми настройками и совместимостью приложений.