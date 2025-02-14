Что добавила Google в Android 16 Beta 2

Что добавила Google в Android 16 Beta 2Обновление
Некоторые из ключевых изменений включают:
- Новые значки: некоторые значки теперь отображаются в виде кругов.
- Улучшена контрастность текста: новая настройка добавляет обводку текста для улучшения читабельности.
- Региональные настройки: теперь пользователи могут настраивать региональные параметры, включая системы измерения.
- Обновление Extra dim (интенсивность подсветки): функция, ранее называвшаяся «Even dimmer», теперь находится в настройках Display & Touch, а пользовательские опции удалены из Accessibility.
- Виджет переключения пользователей: виджет упрощает переключение между профилями пользователей.
- Ярлык для Google Wallet
- Более темный фон приложения «Настройки"
Исправления включают в себя предотвращение системных сбоев в WebViews, устранение проблем с зависанием во время звонков, а также устранение сбоев в приложении Google Home. Другие улучшения касаются проблем с языковыми настройками и совместимостью приложений.