Что это за «безопасный просмотр» в браузере Chrome и почему вам стоит его включить

Если функция включена, «безопасный просмотр» отслеживает посещаемые пользователем сайты и сравнивает их с базой данных Google, содержащей информацию о предполагаемых мошеннических сайтах. При обнаружении потенциальной угрозы на экране появляется предупреждение. Несмотря на то, что Google уже осуществляет проверку безопасности, этот расширенный режим помогает отлавливать стремительную деятельность мошенников, которые создают новые фиктивные сайты вскоре после блокировки предыдущих.

Эксперты по безопасности рекомендуют использовать эту функцию для повышения уровня защиты, однако она имеет и свои недостатки. Google может собирать больше информации о вас при просмотре сайтов, даже если вы не вошли в учетную запись Google. Однако компания заверяет пользователей, что собранные данные используются исключительно для усиления мер безопасности и пресечения вредоносных действий.

Пользователи могут включить или выключить эту функцию в настройках.