По их словам, это не новая утечка, а просто сборник старых, уже известных данных, собранных в одну большую базу. Некоторые специалисты даже называют публикацию CyberNews «наведением паники». При этом в материале упоминается, что данные «свежие», а не из прошлых взломов.

Есть также теория, что все слитые данные — компиляция от вируса infostealer, который крадёт логины и пароли из браузеров на заражённых устройствах.