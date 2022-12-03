Что первым делом нужно сделать перед использованием "Сообщений" на Android

Множество опций включается в “Сообщениях” сразу после того, как вы впервые открываете приложение. Но в эту группу не входит раздел "Функции чата", который включает такие опции, как галочки о прочтении или индикаторы набора текста.

Еще одна функция, которая помогает избавиться от беспорядка, - организация сообщений по категориям. Этот инструмент автоматически разделяет личные и деловые сообщения на отдельные разделы.

Голосовые сообщения бывают полезны, но они также могут бесить своим частым появлением (или вызывать дискомфорт, если вы не можете их прослушать в данный момент). К счастью, Google Messages могут автоматически расшифровывать голосовые сообщения, что облегчает работу как отправителю, так и получателю

“Предложения” - это подмножество нескольких дополнительных функций. Они срабатывают, когда приложение решает, что в разговоре требуется дополнительная информация. Например, если вы упомянете свое местоположение, Google Messages предложат вам его отправить (спасибо ИИ за это).

Свайп часто используется в большинстве приложений для обмена сообщениями. “Сообщения” тоже не обделили этой функцией, здесь оно отвечает за архивацию и удаление сообщения.

Хотя iPhone не используют RCS-сообщения, Google Messages способны переводить реакции iPhone в эмодзи. Например, если пользователь iPhone отреагировал на ваше сообщение смеющимся и плачущим эмодзи, вместо того чтобы отправить сообщение "пользователь отреагировал на сообщение", вы увидите фактическое эмодзи без ненужного абзаца с описанием произошедшего.