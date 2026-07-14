Что стало известно о новом ИИ-помощнике Honor YOYO Next для MagicOS 11

Судя по опубликованному скриншоту, YOYO Next придёт на смену или дополнит нынешнего помощника YOYO. Главное отличие новой версии в том, что она сможет управлять приложениями «практически в любых сценариях», пишут СМИ. Они же говорят, что текущая версия справляется только с «ограниченным набором задач».

В YOYO Next появится функция «долговременной памяти», которая ускоряет работу приложений и делает их отклик более быстрым.