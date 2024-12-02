Что стало известно об улучшенной ИИ Siri, которая выйдет в ближайшие года

Первое обновление включало в себя новые функции Siri, такие как обновленный интерфейс, улучшенные предложения по ответам в Сообщениях и улучшенная категоризация электронной почты в… Почте. Среди других изменений — инструменты для редактирования текста. В декабре ожидается появление таких дополнительных функций, как интеграция с ChatGPT.

Крупный рывок Apple в области ИИ намечен на ближайший год, когда новые обновления позволят сделать Siri более персонализированной. Однако полное обновление Siri, основанное на больших языковых моделях, произойдет только в 2026 году. Ожидается, что эта версия Siri будет более разговорной и сможет конкурировать с ИИ-помощниками от таких компаний, как OpenAI и Google.

Первоначально Apple Intelligence будет доступна на английском языке в США, в декабре она распространится на другие англоязычные страны, а в апреле 2025 года — на другие языки.