Что заставляет нас пересылать посты в социальных сетях

В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Experimental Psychology: General, Даниэль Косме и Эмили Фальк проанализировали поведение более 3 000 человек, чтобы изучить психологию, лежащую в основе обмена информацией в Интернете. Оказалось, что ответ прост: люди делятся информацией, которая, по их мнению, имеет значение для них самих или для людей, которых они знают.

По словам Косме этот вывод имеет ключевое значение для создания эффективных сообщений для социальных целей. Эти данные могут помочь ученым поделиться фактами об изменении климата или чиновникам здравоохранения развеять мифы о вакцинах.

Люди - социальные существа и любят общаться друг с другом. Обмен информацией активизирует центры вознаграждения в нашем мозге. И когда мы общаемся с другими людьми, мы анализируем, что думает или хочет услышать другой человек.

В ходе исследования Косме участники знакомились со статьями и сообщениями в социальных сетях о здоровье, изменении климата, голосовании и COVID-19. Одни участники читали заголовки и резюме новостных статей, другие просматривали посты в социальных сетях. Все участники оценивали вероятность того, что они поделятся каждым сообщением, и насколько актуальным они считают каждое сообщение для себя и своих знакомых.

Исследователи обнаружили, что независимо от темы или носителя сообщения, люди чаще всего отвечали, что поделятся сообщениями, которые они считают актуальными для себя или общества. Кроме того, они обнаружили, что когда участников просили четко сформулировать, почему сообщение имеет отношение к ним самим или их знакомым, вероятность того, что они поделятся им, была даже выше, чем когда они просто размышляли на эту тему.