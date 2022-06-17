Чтобы не потеряться в потоке сообщений: в WhatsApp появится новая полезная функция

Чтобы не потеряться в потоке сообщений: в WhatsApp появится новая полезная функцияПока доступна бета-тестерам
Сообщается, что WhatsApp выпустил бета-версию приложения для iOS и Android с возможностью фильтрации сообщений по «Непрочитанным». Эта полезная функция появилась в бизнес-аккаунтах WhatsApp с января. Похоже, мессенджер сейчас работает над тем, чтобы сделать её частью сервиса для всех учётных записей.
На скриншоте выше показано, как это будет выглядеть. Кнопка фильтра находится рядом с панелью поиска. При нажатии на неё приложение автоматически изменит способ отображения списка всех ваших чатов, что облегчит обнаружение непрочитанных сообщений. Кроме того, если фильтр включён и вы используете строку поиска, WhatsApp будет отображать только непрочитанные сообщения в качестве результатов.
В ближайшие недели эту функцию получат больше бета-тестеров. После того, как процесс тестирования будет завершен, опция появится у всех пользователей.