Чтобы не потеряться в потоке сообщений: в WhatsApp появится новая полезная функция

На скриншоте выше показано, как это будет выглядеть. Кнопка фильтра находится рядом с панелью поиска. При нажатии на неё приложение автоматически изменит способ отображения списка всех ваших чатов, что облегчит обнаружение непрочитанных сообщений. Кроме того, если фильтр включён и вы используете строку поиска, WhatsApp будет отображать только непрочитанные сообщения в качестве результатов.

В ближайшие недели эту функцию получат больше бета-тестеров. После того, как процесс тестирования будет завершен, опция появится у всех пользователей.