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Чтобы не потеряться в потоке сообщений: в WhatsApp появится новая полезная функция

Пока доступна бета-тестерам
Если вы постоянно общаетесь в WhatsApp с большим количеством людей, рано или поздно в чатах может возникнуть беспорядок: какие-то новые сообщения затеряются. Выяснилось, что мессенджер работает над функцией, которая позволит разобраться в этом.
Чтобы не потеряться в потоке сообщений: в WhatsApp появится новая полезная функция

Сообщается, что WhatsApp выпустил бета-версию приложения для iOS и Android с возможностью фильтрации сообщений по «Непрочитанным». Эта полезная функция появилась в бизнес-аккаунтах WhatsApp с января. Похоже, мессенджер сейчас работает над тем, чтобы сделать её частью сервиса для всех учётных записей.

Чтобы не потеряться в потоке сообщений: в WhatsApp появится новая полезная функция

На скриншоте выше показано, как это будет выглядеть. Кнопка фильтра находится рядом с панелью поиска. При нажатии на неё приложение автоматически изменит способ отображения списка всех ваших чатов, что облегчит обнаружение непрочитанных сообщений. Кроме того, если фильтр включён и вы используете строку поиска, WhatsApp будет отображать только непрочитанные сообщения в качестве результатов.

В ближайшие недели эту функцию получат больше бета-тестеров. После того, как процесс тестирования будет завершен, опция появится у всех пользователей.

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