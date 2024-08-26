Чтобы не припомнили слова 20-летней давности: Threads* получит исчезающие посты

Функция, которая в настоящее время тестируется среди избранной группы пользователей, была впервые замечена разработчиком Алессандро Палуцци в начале этого лета и теперь подтверждена представителем Threads*. Этот шаг перекликается с функцией Fleets, появившейся в Twitter до X, которая не смогла завоевать популярность.

Тест последовал за предыдущим заявлением главы InstagramАдама Моссери об экспериментах с автоархивированием в Threads, которое позволит скрывать посты после установленной пользователем даты. Хотя эта функция автоархивации не получила широкого распространения, она показывает, что Threads* продолжает исследовать гибкие возможности управления постами, пишут СМИ.

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