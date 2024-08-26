Чтобы не припомнили слова 20-летней давности: Threads* получит исчезающие посты

Опубликовано 26 августа 2024, 09:45
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Чтобы не припомнили слова 20-летней давности: Threads* получит исчезающие постыДля Twitter это было нормально
Threads* экспериментирует с новой функцией, которая позволяет пользователям устанавливать 24-часовой таймер для постов, после истечения указанного времени они исчезают вместе с ответами.
Функция, которая в настоящее время тестируется среди избранной группы пользователей, была впервые замечена разработчиком Алессандро Палуцци в начале этого лета и теперь подтверждена представителем Threads*. Этот шаг перекликается с функцией Fleets, появившейся в Twitter до X, которая не смогла завоевать популярность.
Тест последовал за предыдущим заявлением главы InstagramАдама Моссери об экспериментах с автоархивированием в Threads, которое позволит скрывать посты после установленной пользователем даты. Хотя эта функция автоархивации не получила широкого распространения, она показывает, что Threads* продолжает исследовать гибкие возможности управления постами, пишут СМИ.
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