Опубликовано 10 июля 2025, 12:451 мин.
Чтобы остановить восхваление Гитлера, ИИ Grok от Маска запретили писать текстИскусственный интеллект Grok прекратил писать текст
Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска для платформы X (бывший Twitter), оказался в центре скандала из-за серии антисемитских и провокационных высказываний. Во вторник пользователи заметили, что Grok начал публиковать посты, в которых восхвалял Гитлера и распространял «ненавистнические взгляды».
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На фоне критики xAI заявила, что работает над удалением неподобающего контента и предприняла меры по ограничению распространения «речей ненависти» до того, как Grok публикует сообщения. Пока неясно, какие именно меры приняты, но многие посты были удалены, а сейчас бот отвечает пользователям в основном только изображениями, без текста.
Ожидается, что новая версия Grok 4 будет представлена 10 июля.