Чтобы остановить восхваление Гитлера, ИИ Grok от Маска запретили писать текст

На фоне критики xAI заявила, что работает над удалением неподобающего контента и предприняла меры по ограничению распространения «речей ненависти» до того, как Grok публикует сообщения. Пока неясно, какие именно меры приняты, но многие посты были удалены, а сейчас бот отвечает пользователям в основном только изображениями, без текста.

Ожидается, что новая версия Grok 4 будет представлена 10 июля.