Чтобы переманить к себе ИИ-эксперта, Meta* потратила $14 млрд

Scale AI была основана в 2016 году и помогает другим компаниям, таким как Microsoft и OpenAI, подготавливать данные для обучения нейросетей. Теперь часть новых инвестиций пойдёт на развитие технологий, а другая — на выплату акционерам.

Известно также, что основатель Scale AI Александр Ван перейдёт работать в Meta*, чтобы помогать в развитии проектов, связанных с искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что Meta* могла вложить в Scale AI около 14 миллиардов долларов. Компания активно развивает направление ИИ — в этом году компания планирует потратить на это до 65 миллиардов долларов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена