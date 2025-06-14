Чтобы переманить к себе ИИ-эксперта, Meta* потратила $14 млрд

Опубликовано 14 июня 2025, 13:091 мин.
Чтобы переманить к себе ИИ-эксперта, Meta* потратила $14 млрдMeta* вложит средства в Scale AI, оценка стартапа достигла $29 миллиардов
Компания Meta* впервые за долгое время инвестирует в другой стартап — Scale AI. Размер вложений не раскрывается, но теперь стоимость Scale AI оценивается в 29 миллиардов долларов.
© Ferra.ru
Scale AI была основана в 2016 году и помогает другим компаниям, таким как Microsoft и OpenAI, подготавливать данные для обучения нейросетей. Теперь часть новых инвестиций пойдёт на развитие технологий, а другая — на выплату акционерам.
Известно также, что основатель Scale AI Александр Ван перейдёт работать в Meta*, чтобы помогать в развитии проектов, связанных с искусственным интеллектом.
Ранее сообщалось, что Meta* могла вложить в Scale AI около 14 миллиардов долларов. Компания активно развивает направление ИИ — в этом году компания планирует потратить на это до 65 миллиардов долларов.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена