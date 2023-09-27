Чуть меньше половины штатов США обвинили Amazon в нарушении закона

В иске, возглавляемом Федеральной торговой комиссией США (FTC) и поддержанном генеральными прокурорами 17 штатов, Amazon обвиняется в несправедливом продвижении собственной платформы и услуг по сравнению со сторонними продавцами на своей электронной торговой площадке.

В частности, FTC утверждает, что Amazon вынуждает продавцов пользоваться собственными логистическими услугами для получения права на участие в программе Prime и заставляет их выставлять товары по самым низким ценам, ограничивая конкуренцию.

Компания отвергла обвинения, заявив, что ее действия способствовали развитию конкуренции, инноваций и выбора в розничной торговле.