Чуть меньше половины штатов США обвинили Amazon в нарушении закона«Монополия не пройдет»
Регулятор США совместно с 17 штатами подал знаковый судебный иск против компании Amazon, в котором утверждается, что гигант электронной коммерции применяет монополистические методы, наносящие ущерб честной конкуренции.
В иске, возглавляемом Федеральной торговой комиссией США (FTC) и поддержанном генеральными прокурорами 17 штатов, Amazon обвиняется в несправедливом продвижении собственной платформы и услуг по сравнению со сторонними продавцами на своей электронной торговой площадке.
В частности, FTC утверждает, что Amazon вынуждает продавцов пользоваться собственными логистическими услугами для получения права на участие в программе Prime и заставляет их выставлять товары по самым низким ценам, ограничивая конкуренцию.
Компания отвергла обвинения, заявив, что ее действия способствовали развитию конкуренции, инноваций и выбора в розничной торговле.