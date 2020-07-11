Цифра дня: Сколько часов ежемесячно люди тратили в приложениях во время самоизоляции?

Аналитики компании App Annie рассказали, сколько часов ежемесячно люди тратили в приложениях во время самоизоляции, во втором квартале 2020 года.

Из доклада компании следует, что за указанный период из-за пандемии коронавирусной инфекции количество времени, проводимого пользователями со всего мира в приложениях, выросло на 40%. Это если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. Среднее количество времени в приложениях за месяц составило 200 млрд часов.

Что касается отдельно России, то в стране время, проводимое людьми в приложениях, увеличилось на 15% в сравнении с четвёртым кварталом 2019. В часах оно составило 7,3 млрд.

Всего за второй квартал 2020 пользователи по всему миру загрузили 34,5 млрд приложений. В России этот показатель составил 1,7 млрд. В указанный период люди также потратили много денег в приложениях — $27 млрд по всему миру.

Если говорить о категориях приложений, то в Google Play по всему миру скачивали больше всего приложений из категорий «игры», «инструменты» и «развлечения», в App Store — из категорий «игры», «фото и видео» и «развлечения». Мировым лидером по количеству загрузок и по пользовательским расходам стал TikTok.