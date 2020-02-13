Цифра дня: Сколько человек по всему миру пользуются WhatsApp?

Команда WhatsApp в своём официальном блоге сообщила, что количество пользователей мессенджера по всему миру преодолело планку в два миллиарда.

В заявлении команда мессенджера напомнила, что сообщения в нём защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Компания делает особенный упор на безопасности общения в приложении, хотя ранее Павел Дуров критиковал WhatsApp за уязвимости, которые позволяли злоумышленникам получить доступ к данным пользователей.

Стоит отметить, что, несмотря на все скандалы, аудитория мессенджера выросла на 500 млн человек с 2018 года: тогда число пользователей составляло 1,5 млрд. В 2016 году WhatsApp насчитывал 1 млрд пользователей.

Напомним, мессенджер принадлежит компании, владеющей крупнейшей соцсетью в мире, — Facebook.