Цифра дня: Сколько людей по всему миру пользуются Spotify?

Музыкальный сервис Spotify поделился отчётом о результатах второго квартала 2020 года. Из него стало ясно, сколько людей по всему миру пользуются Spotify.

Количество ежемесячных активных пользователей составляет 299 млн. Это число выросло на 29% по сравнению с годом ранее. Выручка тоже увеличилась — достигла 1,889 млрд евро. Причём росла выручка от платных подписок. Число платных подписчиков, кстати, достигло 138 млн — это на 27%, чем годом ранее. Большая их часть — европейцы.

В Spotify также рассказали, что запуск сервиса в России был насыщенным и даже более масштабным, чем в Индии. Компания надеется развиваться в таком же темпе. Стоит отметить, что в первую неделю после запуска Spotify в Индии количество подписчиков достигло одного миллиона.