Цифра дня: Сколько пользователей Telegram пострадали от последнего сбоя?

В минувшую пятницу пользователи Telegram из России и ряда других стран сообщили о неполадках в работе мессенджера. Павел Дуров извинился за сбой и раскрыл любопытную статистику о нём.

Основатель Telegram сообщил, что днём 22 ноября с 1 до 2 часов GMT (среднее время по Гринвичу) около 15% пользователей мессенджера испытали проблемы с подключением. Сбои в основном коснулись жителей Германии, Ирака, Узбекистана, России, Украины, Казахстана и Беларуси.

«Мы приносим извинения за каждое сообщение, которое не было отправлено в течение этого часа», — написал Дуров.

Он отметил, что команда Telegram стремится к тому, чтобы мессенджер стал максимально надёжным. Разработчики приложения гордятся тем, что несмотря на попытки злоумышленников нарушить доступ (наподобие DDoS-атак из Китая), мессенджер становится всё менее подвержен таким проблемам.