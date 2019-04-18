Цифра дня: Сколько потратили россияне на покупку товаров через Telegram?

Эксперты партнёрской сети для заработка по модели CPA Admitad подсчитали, что объём продаж, совершённых благодаря рекламе в Telegram, за 2018 год составил $1 миллион. А с апреля прошлого года продажи ещё и выросли в 7 раз.

Чаще всего рекламодатели предлагают пользователям Telegram скидки на товары широкой категории: на электронику, косметику, обувь, а также на авиабилеты. Как сообщают представители Admitad, Telegram является популярной рекламной площадкой потому, что аудитория мессенджера платёжеспособна.

В основном, пользователи покупают через Telegram товары из Китая со средним чеком $8,73 за заказ, электронику (примерно $140), одежду и обувь ($80), финансовые продукты и спортивные товары ($79). Общая выручка рекламодателей от покупок через Telegram по всему миру превышает $11 млн.