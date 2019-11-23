Цифра дня: Сколько приложений ставят на смартфоны каждую секунду по всему миру?

Исследовательская компания Sensor Tower поделилась данными по мировому рынку приложений за третий квартал 2019 года. Как оказалось, за три месяца пользователи по всему миру скачали приложения 29,6 миллиарда раз.

Получается, что в июле, августе и сентябре каждую секунду в среднем люди скачивали по 3800 приложений. В отчёте Sensor Tower сообщается, что на 1% ведущих издателей приходится 80% загрузок.

Если говорить конкретно о мобильных играх, то также 1% ведущих издателей получил более 9,1 млрд скачиваний. Это 82% от общего количества загрузок (11,1 млрд). Сообщается, что в среднем одно приложение скачивают по 8,4 млн раз.

В целом издатели заработали $22 млрд за квартал. Причём 1526 из них получили $20,5 млрд от этой суммы. Остальная часть распределилась между 151 056 издателями.