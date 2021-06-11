Цифра дня: Сколько приложений уже есть в фирменной системе Huawei?

Известно, что устройства, переходящие на HarmonyOS 2.0, сохранят приложения и данные, за исключением сервисов Google. Сегодня стало ясно, сколько приложений уже перенесены на фирменную операционку Huawei.

Китайская компания также объявила, что более 4 млн разработчиков присоединились к работе над платформой Harmony. Уже 134 тысячи приложений используют экосистему мобильных сервисов HMS Core. Сама HMS Core продолжает развиваться, и недавно была выпущена версия 6.0 с расширенной поддержкой облачных сервисов Huawei.

Компания также активно привлекает новых разработчиков к работе со своей экосистемой. Стоит отметить, что Huawei уже заявляет, что HarmonyOS стала третьей по величине мобильной экосистемой в мире. Правда это или нет, пока неясно.