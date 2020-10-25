Цифра дня: Сколько раз Opera Mini установили на Android-устройства?

Браузер для мобильных устройств Opera Mini прошёл важный рубеж: пользователи Android установили его 500 млн раз.

Opera Mini существовал ещё до появления Android как таковой. Приложение было доступно на телефонах с платформой Java ME. Далее его портировали на BlackBerry, Symbian, Windows Phone и, наконец, на iOS и Android.

Сейчас в Play Store браузер скачали уже более 500 млн раз по всему миру. Стоит отметить, что немногие приложения, принадлежащие не Google, переступали этот рубеж. Помимо Opera Mini это, например, Telegram, Pinterest и SwiftKey.

Недавно компания Sensor Tower опубликовала рейтинг самых популярных приложений за третий квартал 2020 года. Лидером оказался китайский TikTok.