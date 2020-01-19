Цифра дня: Сколько раз пользователи Android по всему миру скачали WhatsApp?

Лишь несколько приложений для Android достигли отметки в пять млрд загрузок. Большинство из них — предустановленные приложения Google, что не удивительно. В прошлом году к элитному клубу смог присоединиться Facebook. Теперь же это сделал мессенджер компании — WhatsApp.

Количество загрузок WhatsApp перевалило за пять млрд. Правда, не все из них относятся к скачиваниям из Google Play Store: в общее число включены и предустановленные копии. В прошлом предустановкой мессенджера занималась, например, Samsung. Новоиспечённые владельцы Galaxy S6 могли обнаружить WhatsApp на смартфоне сразу после покупки.

Тем не менее, большая часть загрузок всё-таки приходится на Google Play Store. Тот факт, что WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров в мире, отрицать трудно.