Цифра дня: Сколько раз скачали Google Translate в Play Store?

Google Translate появился в 2006 году, хоть и не был тогда таким сложным инструментом, как сейчас. В 2010 году вышло первое приложение переводчика для Android. Сегодня в истории сервиса случилась важная веха — число загрузок Google Translate перевалило за миллиард.

Все эти скачивания сделали пользователи, а не производители устройств, поскольку приложение Google Translate не является частью обязательного пакета основных приложений GMS (Google Mobile Services).

В настоящее время Google Translate для Android поддерживает 109 языков, может переводить тексты офлайн, использовать камеру для мгновенного перевода текста на картинках, имеет тёмный режим и пр. Google Translate, в целом, является одним из самых скачиваемых приложений в мире.