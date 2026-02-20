Приложения
Опубликовано 20 февраля 2026, 13:33
1 мин.

Цифра дня: сколько россиян экономит время на письма, обращаясь к ИИ

Цифра дня: сколько россиян экономит время на письма, обращаясь к ИИ

© Ferra.ru

63%

россиян экономит время на письма, обращаясь к ИИ

ИИ в почте нужен только для того, чтобы автоматически отвечать на скучные письма? Не совсем. Почта Mail недавно провела исследование и опровергла стереотип.

Оказалось, что люди обращаются к нейросетям не ради экономии времени на рутине, а чтобы сделать деловое общение… «живее и человечнее». Почти треть опрошенных (29%) заявили, что ИИ помогает им писать более теплые и личные письма. Конечно, главным бонусом остается экономия времени — ее отметили 63% пользователей. Еще 18% сказали, что их письма стали «креативнее», и столько же заметили рост эффективности общения в целом.

Но самой популярной «нестандартной» задачей для ИИ стал подбор оригинальных фраз и необычного стиля. Такой вариант выбрали 54% респондентов.

Другие результаты такие: просто автоматизируют скучные ответы с помощью ИИ лишь 16% участников. А 15% используют его как «переводчика», который адаптирует текст под деловой этикет. Нашлись и те (14%), кто пробуют генерировать с помощью нейросетей шутки.

76% пользователей совсем не стесняются показывать коллегам письма, написанные с помощью ИИ.

Источник:Почта Mail
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
,
#Mail
,
#опрос
,
#Письма