Цифра дня: сколько россиян используют двухфакторную аутентификацию на сайтах и в приложениях?

Ко Дню защиты персональных данных Почта Mail провела опрос о цифровой безопасности. Исследование показало: большинство россиян в целом понимают, что такое персональные данные, но на практике защищают их не так тщательно, как нужно.

Почти половина опрошенных (49%) считают персональными данными информацию, по которой можно определить человека. Каждый третий уверен, что к ним относится любая информация о пользователе. При этом чаще всего респонденты называли ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Логин и пароль как персональные данные указали лишь немногие (хотя именно они часто становятся целью мошенников).

Свой уровень знаний в области защиты данных только 14% оценили как высокий. Почти половина считают его «скорее достаточным», но более 40% признались, что знают о цифровой безопасности мало или очень мало. С утечками данных сталкивался примерно каждый второй участник опроса, а почти четверть не уверены, были ли их данные когда-либо скомпрометированы.

Среди самых популярных способов защиты — ограничение личной информации в социальных сетях (27%), осторожность при переходе по ссылкам (26%), двухфакторную аутентификацию (23%) и антивирусные программы (22%). Лишь 1% опрошенных не используют никаких мер защиты.