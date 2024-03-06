Цифра дня: сколько россиян используют программы лояльности в магазинах

Яндекс Маркет и GfK Rus представили результаты ежегодного исследования российской аудитории интернет-магазинов. Опрос 2023 года выявил несколько ключевых трендов.

Рост онлайн-покупателей.

67% россиян совершают покупки в интернет-магазинах. Москва лидирует по доле онлайн-покупателей (78%). Самый быстрый рост наблюдается в малых городах и селениях (+12 п.п.).

Программы лояльности и скидки.

76% покупателей в 2023 году пользовались скидками. 74% участвовали в программах лояльности. 27% считают важным возможность покупки в рассрочку.

Маркетплейс как источник вдохновения.

39% россиян несколько раз в неделю ищут скидки и акции. 38% заходят в интернет-магазины, чтобы найти интересные товары. 31% ищут идеи и вдохновение.

Мобильные устройства.

77% покупок на маркетплейсах совершают женщины. Смартфоны обгоняют десктопы по количеству покупок. Приложения маркетплейсов более популярны, чем сайты.

Гендерные различия.

Женщины: чаще читают отзывы, откладывают товары, ищут скидки. Мужчины: смотрят видеообзоры, читают статьи, задают вопросы.