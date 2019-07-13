Цифра дня: Сколько россиян пользуется Viber?

Количество пользователей мессенджера Viber в России продолжает расти. С июня прошлого года оно набрало 13% и составило 15 миллионов.

Как рассказал гендиректор компании, несмотря на то, что она международная, решения для мессенджера разрабатывают на языке страны, в которой панируют их запустить. Поэтому нововведения Viber становятся успешными на российском рынке. Гендиректор также назвал три ключевых принципа компании: заботу о личном пространстве пользователей, внимание к вопросам безопасности, предоставление возможности для взаимовыгодных взаимоотношений между брендами и конечными пользователями.

Напомним, недавно стало известно, что в России число пользователей TikTok достигло 8 миллионов, а Telegram — 3,4 миллиона (по состоянию на декабрь 2018 года).