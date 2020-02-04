Цифра дня: Сколько россиян пользуются банковскими приложениями?

Mail.ru Group и ResearchMe провели исследование и выяснили, какие банковские продукты предпочитают пользователи интернета в России, и пользуются ли приложениями банков.

Исследователи опросили 5100 пользователей российского сегмента интернета старше 16 лет, пользующихся услугами банков. Выяснилось, что каждый второй респондент обслуживается в одном банке, треть — в двух банках, а 15% — в трёх–пяти банках.

Согласно пресс-релизу компаний, самый популярный банковский продукт — это, конечно, карта. Наиболее распространены среди них зарплатные карты.

Также исследователи выяснили, что бесконтактными платежами чаще других пользуются люди до 25 лет. Виртуальная карта есть примерно у 14% участников опроса. Молодёжь также предпочитает звонки и онлайн-общение с банком походам в отделения. Такой способ выбирают 73% участников опроса.

91% россиян пользуется онлайн-сервисами банков: 81% из них выбирает мобильное приложение, а 54% — веб-версию. В целом, у 74% россиян, которые пользуются интернетом, есть приложения банков.

В мобильных сервисах пользователи чаще всего переводят деньги (76%), оплачивают услуги (65%) и контролируют свои расходы (48%).